Les Etats-Unis ont appelé, vendredi, la Corée du Sud à jouer un rôle plus important dans la mise en place de chaînes d’approvisionnement résilientes, notamment dans le domaine des semi-conducteurs.

"La pénurie de semi-conducteurs causée par la pandémie de Covid-19, met en lumière la Corée du Sud en tant que leader et partenaire essentiel dans les chaînes d’approvisionnement de semi-conducteurs", a dit le sous-secrétaire d’Etat US chargé de la croissance économique, de l’énergie et de l’environnement, Jose Fernandez, lors de la 6è session du dialogue économique de haut niveau entre les deux pays consacrée à l’examen des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l’énergie, des infrastructures et des technologies.

"Nous estimons que la Corée du Sud a beaucoup à offrir à l’économie mondiale.

Vous avez une expertise technique de renommée mondiale, des règles transparentes de haute qualité pour les investissements étrangers", a dit le responsable américain. Au cours de la réunion, Séoul et Washington ont convenu d’œuvrer ensemble pour construire des chaînes d’app rovisionnement résilientes en ce qui concerne les semi-conducteurs, les batteries de véhicules électriques, les produits liés à la santé et les minéraux essentiels. Les deux parties ont aussi discuté des moyens de travailler ensemble sur des projets d’infrastructure à l’étranger, en focalisant sur l’Asie du Sud-Est en particulier.

La réunion a également porté sur la collaboration dans les technologies clés et émergentes, y compris les réseaux 5G et l’intelligence artificielle, et sur la coordination en matière de filtrage des investissements et de contrôle des exportations.