La Palestine a salué, samedi, le vote des Nations Unies en faveur d'un projet de résolution affirmant son droit à la souveraineté sur ses ressources naturelles.

Vendredi, le Comité économique et financier de l'ONU a adopté un projet de résolution sur la souveraineté permanente du peuple palestinien sur les territoires palestiniens occupés, y compris El Qods-Est, et de la population arabe du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles.

Au total, 156 membres ont voté, vendredi, en faveur de la résolution de l'ONU, tandis que sept pays ont voté contre et que 17 autres se sont abstenus.

Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, a déclaré dans un communiqué que l'entité sioniste "n'avait aucune souveraineté sur la Palestine "ni sur aucune de ses villes".

"Voter en faveur de cette résolution confirme le droit et la souveraineté du peuple palestinien sur ses ressources naturelles, notamment la terre, l'eau et les ressources énergétiques", a-t-il déclaré.

Al-Maliki a appelé les autorités israéliennes à "cesser d'exploiter les ressources n aturelles dans les territoires palestiniens occupés".

Il a également appelé la communauté internationale à faire pression sur elles (autorités israéliennes) "pour qu'elles mettent en œuvre les résolutions internationales" qui permettront aux Palestiniens "de bénéficier de leurs ressources naturelles, et de leur droit à réclamer des compensations pour l'exploitation, l'endommagement, la perte, l'épuisement ou la mise en danger de leurs ressources naturelles de quelque manière que ce soit". Le chef de la diplomatie palestinienne a noté que cette résolution est l'une des nombreuses résolutions adoptées chaque année par l'ONU qui vont dans le sens des intérêts du peuple palestinien.