Le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), Juan Carlos Salazar, a encouragé vendredi, à Dakar, les Etats africains membres de cette instance mondiale, à ne pas imposer de restrictions sur les voyages aériens, suite à la propagation du variant Omicron. "L'OACI ne supporte pas les fermetures de frontières, les restrictions pour les vols aériens internationaux'', a-t-il indiqué.

Il a tenu ces propos à l'issue d'une entrevue avec le ministre sénégalais du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr.

Ils se sont rencontrés dans les locaux du ministère sénégalais situé à Diamniadio. Les deux parties ont échangé des points de vue sur les perspectives et opportunités de relance post-COVID-19 du secteur de l'aviation au niveau international.

M. Salazar a salué les efforts du Sénégal pour l'essor de son aviation civile, mais aussi sa riposte contre le coronavirus dans le pays depuis le mois de mars 2020. Il a terminé sa visite au Sénégal, après celle au Kenya, deux Etats qui abritent des Bureau de l'OACI en Afrique su bsaharienne. Le ministre Sarr, a pour sa part, invité tous les Etats à conjuguer leurs efforts pour la sécurité et la sureté de l'espace aérien de l'Afrique.