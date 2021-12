Les karatékas algériens se sont adjugés la 2e place du Championnat arabe de police, avec une moisson de 15 médailles (3 or, 7 argent, 5 bronze), à l'issue de la dernière journée de compétition disputée vendredi à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, alors que le titre est revenu à l'Egypte avec 16 médailles.

Les trois médailles d'or algériennes ont été décrochées par les sélections nationales de kata, messieurs et dames, et Amira Benkhaled en kumité (-68 kg), alors que celles en argent sont revenues à Kamélia Hadj Said (kata individuel), Kahina Amrouche (kumité, +68 kg), Lydia Besbes (kumité, -50 kg), Hadjer Chibaoui (kumité, -61 kg), Karim Belghini (kumité, -84 kg), Taleb Mayas (kumité, -60 kg) et sélection nationale masculine de kumité. Les breloques en bronze ont été remportées par Djihad Seyouda (kumité, -55 kg), Anes Ahbeb (kata individuel), Yazid Bouzourane (kumité, -67 kg), Mohamed Benbraham (kumité, -75 kg) et la sélection nationale féminine de kumité. Dans une déclaration à l'APS, le directeur technique de l'Union sportive de la police algérie nne, Tarek Admane, s'est dit "satisfait" des résultats obtenus par ses athlètes.

"C'était une compétition très relevée en présence de plusieurs champions du monde égyptiens. Je félicite nos athlètes pour les efforts fournis lors de ces deux jours de compétition pour réaliser des résultats plus que satisfaisant", a-t-il déclaré.

Au classement général, l'Algérie a été devancée par l'Egypte avec 16 médailles (10 or, 3 argent, 3 bronze), alors que la 3e place du tournoi est revenue à la Tunisie avec 12 médailles (2 or, 2 argent 8, bronze). De son côté, le directeur technique de l'équipe de police égyptienne, Abdel Fatah Al-Nadjar, s'est félicité de la 1ere place décrochée lors de ce rendez-vous arabe.

"C'était un tournoi très disputé avec beaucoup de combativité, notamment, entre les pays Nord-africain (Algérie, Tunisie et Egypte), mais nous avons réussi à atteindre nos objectifs, malgré la difficulté de la mission", a-t-il déclaré. Un total de 156 athlètes représentant 11 pays ont pris part au Championnat arabe de police de karaté. Outre l'Algérie engagée avec 26 athlètes, la compétition a enregistré la participation de la Palestine, la Tunisie, l'Egypte, le Qatar, Oman, la Libye, Bahreïn, l'Arabie saoudite, la Jordanie et l'Irak.