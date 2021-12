L'ES Arzew s'est qualifiée, pour la première fois de son histoire, au dernier carré de la Coupe d’Algérie de handball (seniors) en battant le MC Saida (18-17).

"Il s’agit d’une performance de taille pour notre club et aussi pour le handball au niveau de l’Ouest du pays puisqu'aucune équipe de cette région n’a réussi à atteindre ce stade de la compétition depuis 1999", s'est réjoui le président de l’ESA, Amine Benmoussa, dans une déclaration à l’APS.

Les gars de la ville pétrochimique ont disputé, à l’occasion de ce rendez-vous joué à Sidi Bel-Abbes, leur premier match officiel de la saison. Leur adversaire, lors du précédent tour, en l’occurrence l’OM Annaba, ayant déclaré forfait, ce qui a permis aux Oranais de valider leur billet pour les quarts de finale sur tapis vert. "C’est le fruit de la continuité, puisque la quasi-totalité de notre effectif est composé de joueurs issus des catégories jeunes. Contre le MCS par exemple, nous avons aligné trois éléments de l’équipe des juniors", s'est encore félicité le patron de l’ESA. Le club de la banlieue oranaise, qui s’appr ête à organiser le Championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes (messieurs et dames) en mars prochain, a entamé ses préparatifs en début octobre passé. Son effectif a été renforcé seulement par deux nouveaux joueurs, a fait savoir son président.

Lors des demi-finales, l’ESA affrontera la JSE Skikda, malheureux finaliste de la dernière super-coupe d’Algérie, dans une salle qui reste à désigner. Pour rappel, l’actuelle Coupe d’Algérie s’inscrit dans le cadre de l’édition 2019-2020, interrompue à cause de la propagation du Covid-19 en mars 2019.

Le vainqueur de cette édition représentera, en compagnie de l’ESA, l’Algérie au Championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes.