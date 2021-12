Plus de 300 participants prendront part aux 5èmes journées internationales de médecine physique et de réadaptation du CHU Oran et des 4èmes journées internationales d’éthique médicale, prévues du 17 au 19 du mois en cours à Oran, a-t-on appris du président de ces deux manifestations scientifiques, Khaled Layadi.

Des participants de différents établissements hospitaliers du pays seront ainsi présents à ces journées scientifiques, organisées par L’Observatoire du handicap, de la réadaptation et de l’éthique en Santé (OHRES) du CHU d'Oran.

Les spécialistes nationaux et étrangers aborderont plusieurs thèmes d'actualité en relation avec la médecine physique et de réadaptation, au Covid-19 et à l'éthique dans la recherche médicale, a précisé à l'APS, M. Layadi.

Pas moins de 185 interventions sont prévues pour les deux événements scientifiques entre conférences, communications orales, ateliers, tables rondes et posters.

Des experts de Tunisie, de France, du Sénégal et de la Mauritanie, présenteront leurs expériences respectives, lors de ces journées devant se dérouler en visioconférence, a-t-il fait savoir.

Les deux événements se dérouleront dans le respect le plus strict des dispositions sanitaires de prévention contre le coronavirus.

"A ce titre et afin de respecter le principe de la distanciation, les interventions se feront de façon simultanée dans cinq salles différentes", a précisé M. Layadi.