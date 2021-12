Une nouvelle Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) a été inaugurée, mercredi dans la wilaya d'In Salah, a indiqué un communiqué la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA).

"Dans le cadre de la poursuite de sa stratégie d'extension de son réseau commercial, la Mutualité agricole s'étend dans le Grand Sud algérien pour créer sa nouvelle Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) dans la wilaya d'In Salah", a précisé la même source.

L'inauguration de cette nouvelle caisse a vu la participation des élus locaux, des représentants de la direction générale de la CNMA et des représentants de la corporation agricole, a ajouté la compagnie d'assurance qui compte désormais 68 CRMA et 530 Bureaux locaux de proximité.

Ainsi, les agriculteurs de cette nouvelle wilaya pourront bénéficier des services de la CNMA en matière de couverture d'assurance et souscrire des contrats toutes filières, que ce soit dans le secteur agricole, le secteur industriel et risques divers, selon le communiqué.

La CNMA, dont le nouveau mode de gouvernance préconise d'assurer "la continuité de ses activités d'extension de son réseau et participer activement à la dynamisation du secteur économique dans les régions les plus reculées, ambitionne de contribuer au développement de cette région et créer de l'emploi", a-t-elle.

En marge de cet événement, des signatures de conventions entre la CRMA de In Salah et les producteurs de tomates, ainsi que des éleveurs de dromadaires, ont été effectuées, a-t-on signalé.