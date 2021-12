Neuf (09) personnes ont trouvé la mort et 354 autres ont été blessées dans 318 accidents corporels de la circulation survenus en zones urbaines durant la période allant du 07 au 13 décembre en cours, a indiqué jeudi un bilan de la sûreté nationale.

Ce bilan fait état d'une hausse des accidents de la circulation (+03), d'une baisse du nombre des blessés (-08) et d'une baisse du nombre de décès (-03) par rapport à la semaine dernière, selon la même source.

Ces accidents sont principalement dus au facteur humain à hauteur de plus de 95%, en raison du non respect du code de la route, au non respect de la distance de sécurité, à l'excès de vitesse, à la fatigue, à la non concentration pendant la conduite ainsi qu'à d'autres facteurs liés à l'état du véhicule, selon les données.