Les karatékas algériens ont remporté quatre médailles (2 or, une argent et une bronze) lors de la première journée du championnat arabe de police, disputée jeudi à la Coupole olympique d'Alger dans les épreuves kata individuels et par équipes (messieurs et dames).

Les deux médailles d'or algériennes ont été remportées dans l'épreuve par équipes, respectivement par l'équipe masculine et celle des féminines. La médaille d'argent a été l'œuvre de Kamelia Hadj Said (individuels-dames), alors que celle du bronze a été décrochée en individuels-messieurs par Anas Ahbab.

La sélection algérienne, championne par équipes, était composée du trio Anis Ahbab, Abdelbasset Ferragui, Abdelmatine Benouali, alors que l'équipe féminine avait aligné Kamelia Hadj Said, Selma Bedja et Riyane Selakdji.

Les performances algériennes sont "positifs à plus d'un titre, d'autant plus qu'elles ont été réalisées face à un solide concurrent égyptien, champion du monde chez les dames et champion d'Afrique en dames et messieurs", a indiqué l'entraîneur national Bilal Boughezala à l'APS, ajoutant que les athlètes algériens ont évolué sans complexe et ont remporté l'or avec brio".

"Ces consécrations sont également le fruit de l'intérêt et des moyens accordés par la direction générale de la sûreté nationale à cette discipline", a poursuivi le coach national.

En marge des épreuves sportives, l'Union sportive arabe de police organise jeudi les travaux de l'Assemblée générale élective.

La journée de vendredi sera consacrée aux épreuves de kumité par équipes.

Un total de 156 athlètes représentant 11 pays prennent part au Championnat arabe de police de karaté. Outre l'Algérie engagée avec 26 athlètes, la compétition enregistre la participation de la Palestine, la Tunisie, l'Egypte, le Qatar, Oman, la Libye, Bahreïn, l'Arabie saoudite, la Jordanie et l'Irak.