Une session de formation de douze jours dédiée à 580 volontaires stadiers, issus des 58 wilaya du pays, sera organisée à partir de dimanche par le comité d’organisation de la 19ème édition des jeux méditerranéens (COJM), prévue l’été prochain à Oran, a-t-on appris jeudi de cet organisme.

Cette session aura lieu sous l’égide des commissions, de la formation et des volontaires, de la presse, information et communication, et de la commission sécuritaire relevant du COJM, précise-t-on.

A cette occasion, un programme "au contenu riche et varié", a été, conçu et adapté aux tâches et missions qui seront assignées aux volontaires stadiers, pendant le déroulement des compétitions des joutes méditerranéennes, programmées du 25 juin au 5 juillet 2022, a encore fait savoir le COJM, signalant que les modules de la formation seront dispensés par des experts retenus à cet effet.

"La formation vise essentiellement, la mise à disposition des volontaires les outils nécessaires, à même de leur permettre, une intervention de qualité lors del’accomplissement de leurs tâches", souligne-t-on.

Les 580 volontaires (10 par wilaya), seront regroupés, en fonction de leurs lieux de résidence, au niveau des six centres régionaux de formation (Ouargla, Tamanrasset, Oran, Alger, Constantine et Annaba), relevant des structures du ministère de la jeunesse et des sport, partie prenante de l’opération, au même titre que le ministère de l’intérieur et le COJM, informe-t-on.