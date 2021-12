Le président tunisien, Kaïs Saïed a affirmé, mercredi soir à Tunis que son pays coordonnait avec l'Algérie concernant la situation en Libye, soulignant que le règlement "doit être inter-libyen".

L'Algérie et la Tunisie "coordonnent d'une manière continue concernant les questions régionales", a déclaré le président Saïed lors d’une conférence de presse animée conjointement avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui effectue une visite d'Etat en Tunisie.

"Le règlement de la crise en Libye doit émaner des Libyens eux-mêmes", a-t-il ajouté précisant que l'Algérie et la Tunisie "coordonnent et ont une position commune et stable concernant la situation dans ce pays", déplorant toutefois l'internationalisation de la crise libyenne.

"Il est triste de voir que des réunions se tiennent en l'absence de la partie libyenne", a soutenu le Président tunisien réaffirmant le rejet par les deux pays de l'ingérence étrangère qui "ne fait qu'aggraver la situation". Il a également souligné leur position commune "s'opposant à la division de ce pays voisin".

Lors de cette visite, plusieurs accords ont été signés, lesquels touchent les domaines vitaux, dont notamment la Justice, le jumelage des wilayas frontalières, l'industrie pharmaceutique et l'environnement.

Le Président Tebboune est arrivé, mercredi à Tunis, dans le cadre d'une visite d'Etat de deux jours, accompagné d'une importante délégation ministérielle.