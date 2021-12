Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni a reçu, jeudi à Alger, l'ambassadeur de la République de Hongrie en Algérie, Gyorgy Pantos, selon un communiqué du ministère.

Cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère à la demande de l'ambassadeur hongrois était une occasion aux deux parties pour passer en revue les résultats de la participation algérienne à la rencontre internationale sur l'eau et le développement durable ayant eu lieu en Hongrie du 29 novembre au 4 décembre 2021, des résultats couronnés par la signature d'un mémorandum d'entente et de coopération entre les deux pays, précise le communiqué.

Le ministre et l'ambassadeur hongrois ont convenu de tracer une feuille de route et de mettre en place les mécanismes de sa mise en œuvre dans les prochaines années dans le cadre d'une approche innovante et efficace d'intérêt commun, et dont le suivi d'exécution sera supervisé par des experts en hydraulique des deux pays, ajoute la même source.