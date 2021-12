Le Groupe Sonatrach et l'italien Eni ont signé le premier contrat d'exploration-production sous l'égide de la loi 19-13 régissant les activités d'hydrocarbures, a indiqué mercredi le groupe petro-gazier national dans un communiqué.

Effectuée hier, mardi, "la signature du contrat d'Exploration & Production (E&P) dans la région de Berkine Sud entre Sonatrach et Eni s'inscrit dans le cadre du partenariat historique qui caractérise les relations entre les deux partenaires", a précisé la compagnie nationale des Hydrocarbures.

Ce contrat "est le premier conclu sous l'égide de la loi 19-13 régissant les activités d'hydrocarbures et constitue l'aboutissement du Protocole d'Accord et de la Feuille de Route, datés respectivement du 10 décembre 2020 et du 25 mars 2021, conclus entre Sonatrach et Eni et visant la réalisation d'un ambitieux programme pour la relance des activités d'exploration et de développement dans la région du bassin de Berkine", explique la Sonatrach.

Le Plan de Développement issu du contrat de partage de production E&P portant sur la région de Berkine Sud prévoit la réalisation de travaux d'exploration et de développement en mode "Fast Track", afin de "réduire les délais nécessaires pour la production et la commercialisation des hydrocarbures et ce, en synergie avec les installations existantes au niveau des champs de Menzel Ledjmet", ajoute le document.

"L'exécution de ce contrat prévoit également le recours exclusif aux filiales de Sonatrach pour la réalisation des travaux dans le cadre de la promotion du contenu local", a-t-on souligné, précisant que "le recours au contenu local permet d'envisager la création de postes d'emplois directs et indirects dans la région".

Le montant des investissements de contrat de partage de production est estimé à 1,4 milliards de dollars, dont 1 milliard d'investissement directs d'Eni et ce, pour une production prévisionnelle de 45.000 barils équivalent pétrole par jour, a-t-on fait savoir.