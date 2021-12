Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a mis en avant, mercredi à Tunis, le souci de l'Algérie et de la Tunisie de "relancer la coopération bilatérale dans différents domaines", en vue de parvenir à "une intégration économique et des perspectives unifiées, unies et communes".

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Président tunisien, Kaïs Saïed, en marge de sa visite en Tunisie, le Président Tebboune a précisé que cette visite s'inscrivait dans le cadre de " nos efforts communs tendant à consolider les liens profonds de fraternité entre les deux peuples frères", faisant part de sa "profonde satisfaction de l'issue des entretiens bilatéraux, d'où notre attachement à promouvoir la coopération bilatérale dans différents domaines, tout en souhaitant parvenir à une intégration économique et des perspectives unifiées, unies et communes".

Pour M. Tebboune, ce souci découle d'"une volonté partagée et traduit l'orientation stratégique à laquelle nous aspirons, une orientation qui soit fondée sur l'exploitation idoine des fondements humains, historiques et culturels de rapprochement".

M.Tebboune a indiqué avoir convenu avec le président tunisien de "consolider le cadre juridique régissant les relations bilatérales au titre de cette nouvelle vision, par la signature d'un nombre important d'accords en vue de consolider la coopération bilatérale et l'élargir aux secteurs vitaux de notre action commune".

A cette occasion, le président de la République a exprimé ses remerciements à son homologue tunisien pour "l’accueil chaleureux qui lui a été réservé et le changement du protocole de l’Etat tunisien réservé à l’accueil des chefs d’Etats" en l'accueillant, se disant "ravi" de se trouver en Tunisie au moment où le peuple tunisien célèbre sa fête de la Révolution.

A cette occasion, le Président Tebboune a présenté ses voeux les meilleurs au Président Saïed ainsi qu’au peuple tunisien.

Concernant la coopération économique entre les deux pays, le Président Tebboune a réitéré la détermination des deux pays à aller vers "une intégration économique qui permette aux deux peuples de vivre dans la prospérité ".

"La Tunisie est un prolongement de l’Algérie, de même que l’Algérie constitue un prolongement de la Tunisie", a-t-il dit, ajoutant que "l’Algérie apporte un appui à la Tunisie, pays frère et une aide totale et globale selon ses capacités".

"L’Algérie ne lésinera sur rien en faveur de la Tunisie, pays frère, en dépit des répercussions de la pandémie du coronavirus qui a induit la chute des économies à travers le monde", a souligné le président de la République, ajoutant que "nous faisons preuve de persévérance et gérons la situation selon les capacités. Nous ne sommes pas défaitistes et préférons nous abreuver aux sources de la victoire", a ajouté le Président Tebboune.