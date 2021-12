Le Ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a reçu mercredi à Alger, le nouvel ambassadeur de l'Etat du Qatar en Algérie, M. Abdulaziz Ali Naama Al Naama, avec lequel il a abordé les relations profondes entre les deux pays frères, a indiqué un communiqué du ministère.

Selon le communiqué, lors d'une visite de courtoisie effectuée par le nouvel ambassadeur de l'Etat du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naama Al Naama au ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, les deux parties ont abordé " les relations profondes unissant les deux pays frères, Gouvernement et peuple".

Le ministre a salué les positions "honorables" de l'Etat frère du Qatar vis-à-vis de la juste cause algérienne lors de la glorieuse Guerre de libération, rappelant l'initiative de l'ancien gouverneur de Qatar, Cheikh Ali Benabdallah Al Thani, qui a fait de son palais en Suisse en 1962, une résidence permanente pour la délégation algérienne qui négociait dans les Accords d'Evian".

M.Rebiga a évoqué les manifestations et les activités pour la vulgarisation de la justesse de la cause algérienne et a présenté, dans le même contexte, les félicitations à l'Etat du Qatar direction et peuple, à l'occasion de sa fête nationale commémorant l'anniversaire de l'Etablissement de l'Etat du Qatar par son fondateur Cheikh Jassim Ben Mohammed", lit-on dans la communiqué.

De son côté, l'ambassadeur qatari a salué les relations historiques qui unissent les deux peuples, évoquant la glorieuse Guerre de libération, " symbole d'héroïsme et de résistance".

Le diplomate qatari a saisi également l'occasion " pour féliciter l'Algérie pour sa qualification à la finale de la Coupe arabe de football au Qatar, saluant le flair sportif qui a caractérisé la rencontre entre les deux équipes algérienne et qatari", ajoute le communiqué.

Les deux parties ont évoqué, lors de cette rencontre, " la possibilité d'échanger les expériences, les expertises et la coopération dans des domaines d'intérêt commun, que ce soit en rééducation fonctionnelle, la fabrication et le montage des prothèses, ou dans le domaine de la gestion des musées et des archives, en coordination avec les établissements sous la tutelle du secteur des Moudjahidine et des Ayants-droit et l'Etablissement Qatar Museums Authority".

Les deux parties ont conclu en mettant en avant " la nécessité de poursuivre la concertation, la coordination et la coopération, en vue de consolider les liens historiques et fraternels et les hisser à la hauteur des aspirations de la direction et du peuple des deux Etats", conclut le communiqué.