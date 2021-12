La cheffe du Gouvernement tunisien Najla Bouden a affirmé, jeudi à Tunis, que la visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à son pays était "un succès à plus d'un titre".

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le Président Tebboune, la cheffe du gouvernement tunisien a précisé que la visite était "un succès à plus d'un titre, car elle intervient dans une période qui requiert de nous tous de poursuivre la coordination et la concertation sur toutes les questions soulevées".

Mme Bouden a indiqué avoir évoqué avec le Président Tebboune "les réalisations importantes des deux pays durant cette visite à la faveur de la signature de 27 conventions, mémorandums et protocoles de coopération ayant touché presque tous les domaines de coopération".

Cette visite "établira les relations que nous voulons de plus en plus développées et en adéquation avec les prochaines échéances et les aspirations de nos deux directions et peuples frères dans le contexte des défis communs qui se posent", a-t-elle relevé.