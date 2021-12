Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien, Kaïs Saïed ont affirmé mercredi à Tunis leur souci de renforcer "les relations historiques distinguées" unissant les deux pays et ce dans le cadre d'une nouvelle orientation stratégique.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Président tunisien, en marge de sa visite en Tunisie, le Président Tebboune a mis en avant le souci de l'Algérie et de la Tunisie de "relancer la coopération bilatérale dans différents domaines", en vue de parvenir à "une intégration économique et des perspectives unifiées, unies et communes", et ce dans le cadre "des efforts communs tendant à consolider les liens profonds de fraternité entre les deux peuples frères".

Pour M. Tebboune, ce souci découle d'"une volonté partagée et traduit l'orientation stratégique à laquelle nous aspirons, une orientation qui soit fondée sur l'exploitation idoine des fondements humains, historiques et culturels de rapprochement".

Le président de la République a également indiqué avoir convenu avec le président tunisien de "consolider le cadre juridique régissant les relations bilatérales au titre de cette nouvelle vision, par la signature d'un nombre important d'accords en vue de consolider la coopération bilatérale et l'élargir aux secteurs vitaux de notre action commune".

A cette occasion, M. Tebboune a exprimé ses remerciements à son homologue tunisien pour "l’accueil chaleureux qui lui a été réservé et le changement du protocole de l’Etat tunisien réservé à l’accueil des chefs d’Etats" en l'accueillant, se disant "ravi" de se trouver en Tunisie au moment où le peuple tunisien célèbre sa fête de la Révolution.

Il a en outre présenté ses vœux les meilleurs au Président Saïed ainsi qu’au peuple tunisien.

Concernant la coopération économique entre les deux pays, le Président Tebboune a réitéré la détermination des deux pays à aller vers "une intégration économique qui permette aux deux peuples de vivre dans la prospérité".

"La Tunisie est un prolongement de l’Algérie, de même que l’Algérie constitue un prolongement de la Tunisie", a-t-il dit, ajoutant que "l’Algérie apporte un appui à la Tunisie, pays frère et une aide totale et globale selon ses capacités".

Pour sa part, le président Saïed a affirmé que les relations entre l’Algérie et la Tunisie "ont toujours été privilégiées à travers l’histoire et le seront davantage à l’avenir".

"On ne peut faire face aux défis séparément. Nous devons conjuguer les efforts des deux pays", a-t-il dit, ajoutant que "nous avons amorcé une nouvelle étape dans l’histoire" , faisant allusion à la coordination et à la coopération entre les deux pays.

Dans ce cadre, le Président Saïed a rappelé les étapes historiques traversées par les deux pays, notamment lors de la Guerre de libération, soulignant que l’Algérie et la Tunisie ont "un seul peuple".

Le président Saïed a qualifié la visite du président Tebboune en Tunisie "d’historique à plus d’un titre", vu le nombre d'accords signés dans divers domaines, particulièrement dans les domaines de la santé, du jumelage entre wilayas frontalières, de radiodiffusion et autres, assurant que ces accords seront mis en œuvre sur le terrain".

Dans le même sillage, le Président Saïed a déclaré: "nous n'oublierons jamais la main tendue de l'Algérie pour panser les plaies de la Tunisie en temps de pandémie, ni comment elle a partagé avec nous ses réserves d'oxygène".

Le Président tunisien a souligné que le Président Tebboune lui avait affirmé, durant leurs discussions, que les deux pays "partagent tout, en vue de concrétiser les aspirations des deux peuples frères", saluant "le soutien permanent de l'Algérie à la Tunisie".

Lors de cette visite, plusieurs accords ont été signés, lesquels touchent les domaines vitaux, dont notamment la Justice, le jumelage des wilayas frontalières, l'industrie pharmaceutique et l'environnement.

Le Président Tebboune est arrivé, mercredi à Tunis, dans le cadre d'une visite d'Etat de deux jours, accompagné d'une importante délégation ministérielle.