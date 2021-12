Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a entamé, mercredi, une visite d'Etat en Tunisie, à l'invitation de son homologue tunisien, Kaïs Saïed.

Lors de cette visite de deux jours, le Président Tebboune aura des entretiens en aparté avec le Président Saïed, lesquels seront élargis aux délégations des deux pays, avant la signature d'une série de conventions de coopération.

Le Président de la République est accompagné, lors de cette visite, d'une importante délégation ministérielle.

Le Président Tebboune a été accueilli à son arrivée à l'Aéroport international de Carthage par le Président Kaïs Saïed, de hauts responsables de l'Etat tunisien ainsi que des représentants du corps diplomatique arabe accrédité en Tunisie.

Un accueil fraternel et officiel a été réservé au président de la République, traduisant la profondeur des relations historiques et stratégiques liant les deux pays et les deux peuples frères.

Les deux présidents ont écouté les hymnes nationaux des deux pays avant de passer en revue un détachement militaire qui leur a rendu les honneurs, au moment où les 21 coups de canon retentissa ient en l'honneur du hôte de la Tunisie.

Le Président tunisien a, par la suite, accompagné son hôte au siège de sa résidence.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens profonds de fraternité unissant les deux peuples frères et de l'élargissement des domaines de coopération à un niveau qualitatif concrétisant la volonté commune des dirigeants des deux pays et de leurs peuples.

La visite du Président Tebboune intervient quelques jours après celle du Premier ministre, ministre des Finances Aimene Benabderrahmane.

Lors de sa dernière visite en Tunisie, M. Benabderrahmane a tenu des séances de travail dans les domaines suivants: les finances, le commerce et la promotion des exportations, l'énergie, l'industrie, les mines et les travaux publics, outre ses entretiens avec son homologue la Cheffe du Gouvernement tunisien, Najla Bouden ainsi que la réunion élargie aux délégations des deux pays.

La Cheffe du Gouvernement tunisien avait effectué également une visite en Algérie, fin novembre dernier, ce qui traduit la nouvelle dynamique que connaissent les relations de coopération bilatérale.