Les travaux de la Journée d'étude sur "La migration clandestine en Algérie: problématique et enjeux", ont débuté mercredi à l''Ecole nationale d'administration (ENA) "Moulay Ahmed Medeghri" à Alger.

Organisée par l'Institut National d’Etudes de Stratégie Globale (INESG), cette journée est animée par des experts en matière de migration clandestine issus des différentes institutions et instances ainsi que des représentants des ministères de la Défense, des Affaires étrangères, de la Justice, de l'Intérieur et de la Santé outre le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN), la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), le Croissant rouge algérien (CRA) et des enseignants universitaires.

Les participants auront à aborder, deux jours durant, plusieurs thèmes en rapport avec la migration clandestine dont "les mécanismes juridiques de lutte contre la migration clandestine en Algérie et leur efficacité", "les moyens de lutte contre la migration clandestine et les crimes y afférents", "la protection internationale des migrants et l'approche des droits de l'Homme", "la prise en charge sanitaire des migrants clandestins".