Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a appelé, mercredi à Alger, l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) à prendre les mesures nécessaires pour traiter les problèmes liés au système de signalisation et de communication, à l'origine du retard des trains, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de sa visite au siège de l'Agence à Rouiba, suite aux problèmes liés au système de signalisation et de communication au niveau des voies ferrées, M. Bekkaï a affirmé "la nécessité de prendre les mesures nécessaires et les moyens de remédier à ce problème qui influe sur ce mode de transport, notamment les retards qui causent des désagréments aux citoyens, ainsi qu'aux opérateurs économiques concernant le transport de marchandises", ajoute la même source.

M. Bekkaï a tenu lors de cette visite une réunion, en présence de tous les cadres de l'Agence, ponctuée par un exposé et des explications sur les activités et projets en cours de réalisation, les différentes entraves et difficulté s rencontrées, présentés via un système de suivi des projets répartis à l'échelle nationale".

Il a appelé, en outre, à l'enrichissement de ce système et son élargissement aux premières étapes des projets (inscription, études, préparation des cahiers de charges, lancement des appels d'offres) jusqu'au début des travaux, de par leur importance dans la réception des projets comptant parmi les priorités du Gouvernement.

Le ministre a affirmé, en outre, "son engagement personnel à suivre le programme d'appui au réseau ferroviaire, tracé par les autorités publiques en termes d'études et de réalisation", ajoute le communiqué.

Il a rappelé, dans ce sens, l'importance du projet de la ligne ferroviaire reliant Khenchela et Aïn el Beïda, dégelé lors de la réunion du Gouvernement tenue dans la wilaya de Khenchela en début de semaine, préconisant de hâter sa réalisation, vu son rôle important dans le désenclavement de la région, ce qui contribuera à créer une dynamique socio-économique, conclut le communiqué.