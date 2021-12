La liste des médicaments dispensés en officine comportant près de 2200 spécialités réparties à travers 23 classes thérapeutiques a été arrêtée par l’Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, a indiqué mardi un communiqué du ministère de l’Industrie Pharmaceutique.

L’Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques a tenu sa réunion périodique ordinaire dimanche dernier consacrée essentiellement à l’élaboration et la publication de la liste des médicaments dispensés en officine dont le Ministère de l’Industrie Pharmaceutique veille sur leur disponibilité, a ajouté la même source.

Cette réunion a été tenue sous la présidence du Dr Redha Belkacemi, président de l’Observatoire en présence des cadres du ministère de l’Industrie pharmaceutique, du président du comités des experts cliniciens, de représentants de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques ( ANPP) ainsi que les organismes, les associations et les syndicats des producteurs, des distributeurs, des pharmaciens et des médecins.

Etablie sur la base d’une approche consensuelle et inclusive avec l’ensemble des opérateurs pharmaceutiques et des partenaires sociaux, cette liste se veut être, selon le ministère, un référent national en matière de disponibilité avec un double objectif celui de dresser la liste des médicaments remboursables disponibles en vue d’informer les médecins prescripteurs et de veiller à la disponibilité continue de ces médicaments en anticipant toute rupture de stock et en proposant des mesures adéquates en cas de tension d’approvisionnement.

Elle comporte près de 2200 spécialités réparties à travers 23 classes thérapeutiques, constituée des médicaments aussi bien importés que fabriqués localement, dispensés par les pharmaciens d’officine et remboursés par les organismes de la sécurité sociale.

Elle est présentée sous forme de tableau et téléchargeable sur le lien suivant (https://www.miph-dz.org/fr/wp-content/uploads/2021/12/Liste-.zip) et contient pour chaque DCI, forme et dosage de médicament les différents noms de spécialités: princeps, génériques ou bio similaires existants, a fait savoir le communiqué.

Evolutive et perfectible, cette la liste sera actualisée périodiquement par l’introduction ou le retrait de médicament en fonction de l’évolution du marché pharmaceutique national, a précisé le ministère.

L’autre point inscrit à l’ordre du jour de cette réunion concernait la disponibilité des médicaments d’oncologie.

A ce propos, le président de l’Observatoire a rappelé les mesures prises par le ministère de l’Industrie Pharmaceutique ainsi que les propositions et les dispositions prises par le Groupe Saidal sur orientation du ministre de l’Industrie pharmaceutique pour assurer en urgence l’approvisionnement de certain médicament d’oncologie en rupture en ce moment.

A cet égard, le président de l’observatoire a sollicité les experts cliniciens ainsi que les différents membres à l’effet de communiquer toute information concernant la disponibilité des médicaments en vue de prendre les mesures nécessaires en coordination avec les parties concernées notamment la Pharmacie centrale des hôpitaux, a-t-on indiqué de même source.