Le ministère de la Défense nationale (MDN) a annoncé mardi dans un communiqué la participation de 18 unités de production relevant de l'Armée nationale populaire (ANP) à la 29e édition de la Foire de la production nationale organisée au Palais des expositions (Pins maritimes).

Lors de cette foire, qui s'étale du 13 au 25 décembre 2021, l'ANP est représentée par 18 unités de production relevant du Commandement des Forces aériennes, du Commandement des Forces navales, du Département des transmissions, des systèmes d'information et de guerre électronique, de la Direction centrale du matériel, ainsi que de la Direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale.

La participation de ces unités de production entre dans le cadre de la dynamique de relance de l'économie nationale et de la participation à la promotion du produit local, et dans la perspective de faire connaître les efforts déployés par le MDN pour le développement d'une base industrielle forte et durable, a précisé le communiqué.

Le ministère de la Défense nationale invite les visiteurs à se rapprocher de l'espace réservé à l'ANP au niveau du pavillon central pour «découvrir une multitude de produits qui reflètent le haut niveau atteint par les Fabrications militaires dans leurs différentes filières, à l'instar de la fabrication et la rénovation du matériel aéronautique et naval, le matériel des transmissions et des véhicules, les industries mécaniques légères et lourdes, ainsi que les industries électroniques et du textile».