Les participants à une rencontre régionale des wilayas du Centre et du Sud du pays sur "les biens wakfs et la zakat" ont souligné mercredi la nécessité de "réviser la Loi 91-10 relative à la gestion des biens wakfs et de procéder à leur numérisation pour plus d’efficacité".

Intervenant lors de cette rencontre, tenue à l’Université Mohamed Boudiaf en présence des délégués des wakfs et de la zakat de 21 wilayas du Centre et du Sud, le directeur général de l’Office national des wakfs et de la Zakat, M’hamed Bouziane a considéré que la révision de ce texte de loi est devenue "une exigence dans le contexte des transformations enregistrées par le secteur des wakfs, dont la création de cet Office chargé du dossier".

La révision de ce texte de loi, a-t-il ajouté, aura pour objectif d’apporter "efficacité, transparence et davantage d’organisation à la gestion des biens wakfs en tant que source de revenus économiques pour le secteur des affaires religieuses et outil d’investissement nouveau".

"Si par le passé l’intérêt pour le Habous et les wakfs était suscité par leur dimension sociale, aujourd’hui, cet intérêt s’élargit pour inclure la valorisation de ces biens par une exploitation optimale et un investissement générateur de richesse après le recensement détaillé des biens wakfs de manière à contribuer au développement socioéconomique", a ajouté M. Bouziane.

La rencontre régionale, selon lui, vise à élargir la réflexion sur cette question pour dégager des recommandations sur l’amendement de la Loi 91-10 relative aux biens wakfs, le recensement et l’intégration des biens wakfs au patrimoine de l’Office national des wakfs et de la zakat ainsi que la numérisation de ces biens. De son côté, le directeur des affaires religieuses de M’sila, Youcef Baroud a estimé que la révision du système des wakfs et de la zakat est appelé à consolider le volet investissement du secteur des affaires religieuses et à promouvoir une approche plus économique de la gestion des ressources wakfs et de la zakat.

Le wali de M’sila, Abdelkader Djellaoui a considéré, pour sa part, que l’importance de cette rencontre réside dans la consolidation de la dimension économique de la zakat et des wakfs et la mise en valeur de la nécessité d’une gestion plus efficace et mieux organisée au travers de la révision des mécanismes légaux actuels.

Il a estimé en outre qu’en abordant le thème de la zakat sous sa forme actuelle consacre les valeurs spirituelles puisées de la Sira nabaouia.

La rencontre a notamment évoqué le défi relatif au recensement des biens wakfs, le transfert de ces biens au patrimoine de l’Office national des wakfs et de la zakat, les règles de l’investissement dans les biens wakfs et la mise à niveau nécessaire pour la numérisation de la gestion des wakfs.

Les travaux de la rencontre se sont déroulés à travers des ateliers sur divers, dont la révision de la Loi relative aux biens wakfs, l’approche juridique de la zakat en Algérie, le recensement des biens wakfs et les règles régissant l’investissement des wakfs.