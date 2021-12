Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a examiné mardi à Alger avec l'ambassadeur qatari, Abdulaziz Ali Naama Al-Naama, les opportunités de coopération bilatérale dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, en vue de développer le partenariat et de promouvoir l'exportation des produits pharmaceutiques vers le Qatar, indique un communiqué du ministère.

Lors d'une audience tenue au siège du ministère, M. Benbahmed a passé en revue l'évolution et les performances enregistrées par l'industrie pharmaceutique algérienne à travers la croissance de son tissu industriel, notamment dans la fabrication de produits pharmaceutiques à haute valeur ajoutée et destinés à l'exportation, a ajouté le communiqué.

«Un document exhaustif sera transmis aux autorités qataries permettant de faire un point de situation des échanges et de la coopération afin de présenter les opportunités d'investissement dans le domaine pharmaceutique, et encourager et soutenir les opérateurs en vue d'encourager l'exportation», a-t-on indiqué de même source.