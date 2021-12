Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi a évoqué mardi à Alger avec l'ambassadeur de la République de Croatie, Ilija Zelalic les voies et moyens de renforcer et promouvoir les relations de partenariat et de coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre, précise le communiqué, a permis «d'évaluer les relations bilatérales dans le secteur et de passer en revue toutes les perspectives offertes en vue de consolider et promouvoir le partenariat bilatéral».

Lors de cette audience, les deux parties ont convenu de «mettre en place un protocole d'accord dans le domaine du tourisme, dans le but de concrétiser toutes les perspectives de partenariat et de prendre des mesures réelles visant à renforcer la coopération algéro-croate en associant les opérateurs touristiques des deux pays».

A cette occasion, le diplomate croate a affirmé «la disposition de son pays à poursuivre la promotion des relations bilatérales avec l'Algérie en matière de tourisme et l'élargissement des domaines de partenariat et de coopération», et s'est félicité «des grandes potentialités que recèle l'Algérie», soulignant à ce propos «la nécessité d'aller de l'avant dans la mise en place d'un véritable programme de partenariat dans les plus brefs délais».

Enfin, les deux parties ont relevé l'importance de «poursuivre les efforts visant l'établissement d'une coopération fondée sur le développement commun et le renforcement de la concertation au mieux des intérêts des deux pays».