Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a reçu au siège du ministère une délégation des hommes d'affaires turcs, avec lesquels il a évoqué les domaines de la coopération et du renforcement de partenariat entre l'Algérie et la Turquie, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Lors de cette audience, les deux parties ont salué le niveau des relations fraternelles, d'amitié et de coopération unissant l'Algérie et la Turquie dans tous les domaines, notamment sanitaire, faisant état de l'existence des projets à même d'offrir de nouvelles perspectives d'investissement pour les deux pays, a précisé le communiqué.

A cette occasion, ajoute la même source, le ministre de la Santé a écouté les propositions des hommes d'affaires turcs à concrétiser dans les deux secteurs public et privé, algérien et turc, soit à travers la création de nouveaux établissements en adéquation avec les normes suivies par les grands hôpitaux dans le monde, ou la présentation d'expériences dans le domaine médical.

Les deux parties ont également évoqué le soutien par les de ux pays aux domaines de formation des compétences algériennes et l'établissement d'un partenariat effectif dans les spécialités les plus importantes, dont la greffe de la moelle épinière et la chirurgie de la colonne vertébrale, la radiographie et la chirurgie oncologique.

Dans le même sillage, M. Benbouzid a salué le niveau atteint par la médicine en Turquie, en matière de soins et de prise en charge des patients, soulignant à ce propos la nécessité d'établir un partenariat réel à travers l'exploitation de toutes les perspectives offertes au vu de la volonté politique des dirigeants des deux pays.

Il a en outre exprimé la disposition de l'Algérie à développer les relations bilatérales selon le principe gagnant-gagnant.