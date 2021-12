La Société algérienne de distribution d'électricité et de gaz (SADEG), filiale de Sonelgaz, a lancé mercredi, une caravane nationale de sensibilisation aux dangers d'asphyxie au gaz, qui s'étalera jusqu'au mois de mars 2022.

Le coup d'envoi de cette caravane a été donné au siège de la Direction de distribution d'électricité et de gaz de Belouizdad (Alger), en présence des responsables de la société et ceux locaux.

A Alger, cette caravane de sensibilisation va sillonner les différentes communes avec l'accompagnement des spécialistes dans le domaine d'électricité qui donneront les conseils et les explications nécessaires pour se protéger du danger d'asphyxie au monoxyde de carbone due au mauvais usage des appareils de chauffage.

La chargée de la communication au niveau de la région de distribution d'Alger relevant de la SADEG, Hassina Sadat a précisé que cette caravane vise à ancrer certaines consignes dans la culture du consommateur à même de limiter le nombre des victimes asphyxiées enregistrées chaque année.

Des dépliants et des affiches seront distribués aux différentes franges de la société pour les sensibiliser au danger du mauvais usage du gaz, a fait savoir la même responsable qui a tenu à rappeler que l'asphyxie au monoxyde de carbone est due principalement au manque d'aération et à l'acquisition d'appareils non conformes aux normes ainsi qu'au non respect des règles sécuritaires lors de l'usage des appareils de chauffage.

Le directeur de distribution de la région d'Alger par intérim, Nabil Guouasmia a mis en avant l'importance de sensibiliser la société afin de mettre un terme à l'asphyxie au gaz au regard du nombre "inquiétant" des victimes enregistrées notamment en période hivernale suite à l'utilisation des appareils de chauffage qui ne disposent pas de consignes de sécurité.

Il a rappelé la session de formation organisée, mardi, au niveau des directions de distribution relevant de la SADEG en vue de sensibiliser aux dangers du gaz et à la manière d'utiliser rationnellement l'énergie électrique.

Le chef de service des techniques de gaz à la direction de distribution de Mohamed Belouizdad, Hassan Zaydat a insisté sur la nécessité de faire appel au moins une fois par an à un technicien spécialisé pour vérifier les appareils de chauffage. De son côté, le directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs, Mohamed Toumi a mis en garde contre les app areils de chauffage contrefaits, appelant à la maintenance périodique des appareils de chauffage et des chauffe-bains.