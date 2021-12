Plus de 90.000 entreprises sont en situation de «veille» et plus de 11.000 autres sont complètement défaillantes au Maroc, en raison de la pandémie de la Covid-19 et de la mauvaise gestion du secteur de l'investissement, ont relevé des experts marocains.

«Les entreprises exerçant dans le tourisme, l'industrie, le textile et les services ont été profondément impactées par la crise sanitaire. On estime ainsi que près de 11.000 d'entre elles devraient baisser leurs rideaux en 2021», a indiqué Yassine Benkerroum, responsable de la commission fiscale au Centre marocain de la gouvernance et du management (CGEM) Rabat-Salé-Kénitra lors d'un webinaire organisé récemment par la Chambre de commerce britannique pour le Maroc. Il estime que «plus de 90.000 entreprises sont, aujourd'hui, en situation de +veille+ au royaume», notant que c'est un «chiffre record».

Si la crise sanitaire, liée à la pandémie du nouveau coronavirus, est en grande partie responsable de la hausse vertigineuse des défaillances enregistrées chez les entreprises marocaines, la mauvaise gestion du secteur de l'investissement en était, également , responsable, selon le même intervenant.

Il a soulevé, dans ce sens, la longévité de paiement et le climat des affaires qui restent encore loin des standards internationaux. La liquidation d'entreprise au Maroc demeure la première forme de déclaration des défaillances enregistrées, au détriment de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, a regretté M. Boukerroum.

De son côté, Youssef Guerraoui Filali, président du CGEM, a rappelé que la loi marocaine 32-10 relative aux délais de paiement, n'était «pas encore totalement appliquée», ajoutant que «plusieurs décrets d'application sont toujours en attente de validation». Le responsable de la CGEM a évoqué «la complexité» de la démarche de radiation. «Un processus long et compliqué», a-t-il souligné. A cela, il faut ajouter que les entreprises ont peu recours à la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire.

Le Maroc vit ces deux dernières années la plus grave crise économique depuis des décennies, en raison des vagues houleuses induites par la crise de Covid-19. Malgré une telle situation, le gouvernement a décidé d'annuler les mesures d'aides étatiques aux entreprises, une démarche n'étant guère de nature à aider ces dernières dans leur relance en 2021, selon les intervenants.