Le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a noté "les progrès" réalisés par le Cameroun, à moins de quatre semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, mais a également exhorté toutes les parties à travailler jour et nuit afin de s'assurer que tout soit en place pour le match d'ouverture du 9 janvier 2022.

Mardi, le responsable de la CAF a tenu plusieurs réunions, notamment avec le ministre des Sports camerounais, le Pr Narcisse Mouelle Kombi et le ministre de la Santé publique Manaouda Malachie.

Suite à une directive du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, qui a initié des discussions avec le gouvernement camerounais sur l'approche sanitaire et les protocoles Covid19 de la CAN, la réunion entre la CAF et le ministre de la Santé a permis de régler l'essentiel de détails relatifs à la compétition.

La CAF et le gouvernement camerounais ont trouvé un terrain d'entente sur la gestion de la compétition, indique un communiqué de l'instance.

Mosengo-Omba a également passé plusieurs heures au stade d'Olembe où il a rencontré l'équipe en place.

"La journée a été importante pour comprendre l'état de préparation du Cameroun. Il y a beaucoup de travail qui est fait. Nous devons continuer sur la même lancée. Nous ne pouvons pas nous reposer. Nous devons travailler 24 heures sur 24. Je ne me repose pas, le COCAN ne peut pas se reposer. La CAF ne peut pas se reposer. Tout le monde doit joindre ses efforts. Nous voulons voir une grande Coupe d'Afrique des Nations ici au Cameroun en janvier de l'année prochaine", a-t-il déclaré.

"Avec le ministre des Sports, nous avons discuté de toutes les questions en suspens et de la voie à suivre." Pour la première fois dans l'histoire des préparatifs de la CAN et pour apporter le meilleur soutien possible au pays hôte, la CAF a ouvert un bureau à Yaoundé qui est en liaison directe avec le comité local au Cameroun. "Nous avons mis en place le meilleur système de soutien pour cette compétition. Ces derniers mois, notre bureau du Caire et celui de Yaoundé ont travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement camerounais et le COCAN afin de créer les meilleures conditions possibles pour les visiteurs.

Nous travaillons actuellement sur un certain nombre d'aspects, notamment la circulation des 24 équipes participantes, des partenaires commerciaux et des autres parties prenantes qui viennen t au Cameroun", a-t-il déclaré. Bien qu'il ait noté certains domaines qui nécessitent encore une attention particulière avant l'ouverture de la compétition, le secrétaire général de la CAF reste optimiste. Mosengo-Omba a ajouté : "Il y a beaucoup de progrès dans la plupart des questions opérationnelles et il y a un travail qui est actuellement fait jour et nuit par le pays hôte, le Cameroun, pour s'assurer que toutes les installations pour les équipes sont prêtes. Nous sommes conscients des efforts considérables que chacun déploie afin d'apporter la touche finale sur le terrain.

Nous voyons ce progrès, nous reconnaissons ces progrès". La CAF a constaté un grand intérêt de la part des médias du monde entier. A ce jour, la CAF a reçu 2110 demandes d'accréditations des médias de 59 pays - réaffirmant une fois de plus le statut du tournoi et son attrait mondial, conclut le communiqué de la CAF.