Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions de la CAF 2021-2022 et de la Coupe de la Confédération aura lieu le mardi 28 décembre au siège de la Confédération africaine de football au Caire à 13h00 (heure locale) (12:00 algérienne), a indiqué l'instance africaine mercredi.Le tirage au sort consiste à scinder les 16 équipes qualifiées dans les deux compétitions interclubs de la CAF en quatre groupes de quatre.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. La procédure du tirage au sort et les ambassadeurs de la cérémonie seront communiqués ultérieurement, informe la CAF.Pour rappel, trois clubs algériens ont validé leur billets pour la phase de poules: le CR Belouizdad et l'ES Sétif (Ligue des champions), ainsi que la JS Saoura en Coupe de la Confédération, en attendant la JS Kabylie, dont le match retour du 2e tour additionnel contre OR Royal Leopards (Eswatini) est prévu le 20 décembre au stade Omar Hamadi (Bolghine). Lors de la première manche, les "Canaris" se sont inclinés au stade de Manzini sur le score de 1 à 0.

Ligue des champions - clubs qualifiés

Al Ahly (Egypte), Al Hilal (Soudan), Al Merrikh (Soudan), AmaZulu (Afrique du Sud), CR Belouizdad (Algérie), Esperance (Tunisie), ES Setif (Algérie), Etoile du Sahel (Tunisie), Horoya (Guinée), Jwaneng Galaxy (Botswana), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Petro Atletico (Angola), Raja (Maroc), Sagrada Esperanca (Angola), Wydad (Maroc), Zamalek (Egypte).

Coupe de la Confédération - clubs qualifiés

Al Ahli Tripoli (Libye), Al Masry (Egypte), AS Otoho (Congo), ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), Coton Sport (Cameroun), CS Sfaxien (Tunisie), JS Saoura (Algérie), Orlando Pirates (Afrique du Sud), Pyramids (Egypte), RS Berkane (Maroc), Simba (Tanzanie), TP Mazembe (RD Congo), US Gendarmerie Nationale (Niger), Zanaco (Zambie), Al Ittihad (Libye) OR Enyimba (Nigeria), JS Kabylie (Algérie) ou Royal Leopards (Eswatini).