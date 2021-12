Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a présidé, mardi, une réunion de coordination ayant regroupé tous les cadres de l'administration centrale, responsables et directeurs des ateliers de travail chargés d'examiner les problèmes auxquels font face les professionnels de la santé pour "une meilleure prise en charge" des bénéficiaires des prestations sanitaires, a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère.

Cette rencontre intervient, "en application des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune relatives à la réforme du secteur de la santé et en prévision de la tenue du séminaire national sur la modernisation du système de santé, prévu en janvier prochain", ajoute le communiqué. "Des colloques ont été organisés précédemment à travers les 58 wilayas, suivis par 9 rencontres régionales en septembre et octobre 2021 ayant regroupé les professionnels de la santé, les syndicats, partenaires sociaux et les associations activant dans le domaine de la santé".

Ces rencontres ont été sanctionnées par "la colle cte de propositions sur les différents thèmes traités au niveau de plusieurs ateliers et portant principalement sur la prévention, la protection sanitaire, la gouvernance et la gestion des établissements sanitaires, des métiers et des professionnels de la santé, outre la gestion du processus sanitaire, la formation et la valorisation des ressources, le financement des activités des établissements publics de santé, les médicaments et le matériel médical, l'organisation des soins et le système national d'information sanitaire et du numérique".

La rencontre de coordination vise "à débattre des principaux axes du séminaire et à soumettre des propositions pour la construction d'un système sanitaire à la hauteur des aspirations de la population et répondant aux normes internationales.