Les enfants opérés pour des malformations congénitales à Ain Touta (Batna), entre le 11 et 16 décembre courant, bénéficient, ainsi que leurs parents, d’un suivi psychologique assuré par des spécialistes, a-t-on appris mardi auprès de l’établissement public hospitalier (EPH) de cette ville.

Dans le cadre des 4e journées chirurgicales consacrées aux malformations congénitales chez les enfants, tenues à l’EPH d’Ain Touta, six (6) psychologues sont mobilisés pour assurer la prise en charge psychologique des enfants et de leurs parents, avant et après les interventions chirurgicales, d’autant que certaines malformations liées à l’appareil génital ou urinaire provoquent chez certains enfants un repli sur eux-mêmes et un état de déprime chez les parents, a indiqué à l’APS le directeur de cet établissement de santé, Noureddine Nafissi.

Pour cette nouvelle édition, un pavillon a été consacré aux enfants programmés pour ce genre d’interventions chirurgicales, avec un espace pour le dessin et des jeux divers, ainsi que des clowns bénévoles pour déstresser les patients et les aider sur le plan psycho logique dès leur arrivée à l’hôpital d’Ain Touta jusqu’à leur admission au bloc opératoire, a-t-il ajouté.

M. Nafissi a également relevé que de nombreuses entreprises et bienfaiteurs de la ville d'Ain Touta ont soutenu l'administration de l'hôpital, contribuant à créer cette atmosphère détendue, notamment en offrant des cadeaux, des jouets et des vêtements aux enfants, dont la plupart viennent de régions enclavées de Batna et d'autres wilayas.

Dans le cadre de cet événement scientifique, encadré par une équipe médicale spécialisée dirigée par le Pr.

Zoubir Atrih, chef du service de chirurgie pédiatrique de l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) mère et enfant de Sidi Mabrouk (Constantine), environ 60 interventions chirurgicales ont déjà été effectuées et couronnées de succès sur un total de 75 opérations programmées lors de ces journées, a-t-on souligné. De son côté, le Pr. Atrih a estimé que l'accompagnement psychologique de ces enfants est ‘’très important’’, assurant que toutes les opérations réalisées jusqu'à présent depuis le lancement de la première édition à l'EHP d'Ain Touta, dans le cadre du jumelage avec l'EHS mère et enfant de Sidi Mabrouk, ont été couronnées de succès. Il a relevé que généralement ces malformations laissent des séquelles chez les enfants et leurs parents d ’où l’importance d’une prise en charge psychologique.

Saluant l'initiative de l'administration de l’EPH d’Ain Touta relative à la prise en charge psychologique des enfants concernés et de leurs parents, lors de cette 4e édition des journées chirurgicales, le même spécialiste a mis l'accent sur le savoir-faire du staff médical local dans ce domaine.

Il a ajouté que ce savoir-faire permettra à l’EPH d’Ain Touta de s’ériger, dans les prochaines années, en pôle chirurgical des malformations congénitales complexes chez les enfants.

Cette 4e édition des journées chirurgicales a ciblé les malformations des appareils digestif, urinaire et génital, a-t-on rappelé.