Sept (7) personnes sont mortes et 138 ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, indique mercredi un bilan de la Protection civile.

Par ailleurs, trois membres d'une même famille, âgés de 35 ans, 32 ans et 4 ans, sont décédés asphyxiés par le monoxyde de carbone émanant d’un chauffage dans leur habitation située à la nouvelle ville Ali Mendjeli, commune d’El Khroub, dans la wilaya de Constantine.

Une personne de sexe masculin âgée de 55 ans, est décédée, quant à elle, à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans une habitation sise au lieu dit Mechtet laalaoucha, commune de Ras laayoune, dans la wilaya de Batna.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué 28 opérations de sensibilisation et 11 autres de désinfection générale à travers le territoire national ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.