Un réseau criminel organisé de narcotrafiquants, composé de cinq (5) individus, a été démantelé à Bechar par les éléments du service régional de lutte anti-drogue qui ont saisi en leur possession 48,609 kg de kif traité, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule de communication de la sureté de wilaya.

Cette opération policière, menée avec l’appui des services spécialisés du secteur militaire opérationnel de la troisième région militaire (3e RM), est venue à la suite d’informations faisant état de l’imminence de l’introduction dans la wilaya de Bechar d’une importante quantité de drogue à partir des frontières ouest du pays, a-t-on précisé.

La mise en place d’un dispositif sécuritaire, au niveau de l’un des tronçons de la RN 6 reliant la wilaya de Bechar au nord du pays, a permis dans une première phase l’arrestation de trois (3) suspects lors d’un barrage de contrôle routier, ayant permis après la fouille minutieuse d’un véhicule suspect la quantité susmentionnée de kif bien dissimulée dans l’un de ses compartiments, a expliqué la source.

L’enquête diligentée avec les trois suspects a permis ensuite l’arrestation de deu x (2) de leurs complices à Bechar, a-t-on ajouté.

Après finalisation de l’enquête policière, sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de Bechar, les cinq (5) mis en cause (29 à 38 ans) ont été présentés à la justice qui a ordonné la mise en détention provisoire de trois (3) d’entre eux, tandis que deux (2) autres ont été placés sous contrôle judiciaire, et ce, pour possession illégale de drogue à des fins de commercialisation illégale, de transport en transit, et de délit de contrebande avec utilisation d’un moyen de transport, a-t-on conclu .