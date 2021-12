La traditionnelle course de la jeunesse et des collectivités locales, délaissée au cours des dernières années, sera relancée au début de l'année 2022, avec une première épreuve qui aura lieu le 18 janvier : une date qui coïncide avec la journée nationale des communes, a-t-on appris mercredi auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). "La relance de cette course est devenue possible, suite à la signature d'une convention entre la FAA et le ministère de l'Intérieur et des Collectivités Locales " a-t-on appris de même source. "Cette course a été relancée dans le but de détecter de nouveaux jeunes talents. Pour un début, la compétition sera répartie sur sept régions, et elle se poursuivra jusqu'au 5 juillet, date coïncidant avec le 60e anniversaire de l'indépendance". Un projet qui s'inscrit dans la politique de développement de la discipline, adoptée par le nouveau Bureau fédéral depuis son installation aux commandes de la fédération.