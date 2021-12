Plus de 200 jeunes, issus de différentes wilayas du pays, prendront part à la 4ème édition des olympiades nationales des activités de jeunes, du 22 au 27 décembre courant dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris mercredi des responsables de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

Le programme de cette manifestation, destiné à la tranche d’âge des 10-17 ans, prévoit, entre-autres activités, le calcul mental (Soroban), la musique (guitare), le monologue et les jeux d’échec, a indiqué le DJS, Zakaria Korichi. Placée sous le signe "Jeunesse créatrice pour l’Algérie Nouvelle", cette manifestation vise à promouvoir les œuvres créatrices, scientifiques et artistiques des jeunes et le développement de la compétition culturelle chez les jeunes. En parallèle, la wilaya d’Ouargla accueillera du 22 au 26 décembre courant plus de 600 étudiants, de diverses institutions universitaires du pays, dans le cadre du lancement de la 4ème édition des jeux nationaux universitaires.

Les participants auront à se mesurer dans trois disciplines sportives, la course sur sable, le beach-volley et le footbal l sur sable. Ce regroupement s’assigne comme objectifs l’encouragement et la promotion des activités sportives universitaires, la consolidation des échanges entre étudiants et l’exploration des régions touristiques de la région d’Ouargla. Le programme de la DJS de Ouargla prévoit aussi, lors de ces vacances d’hiver, d’autres manifestations, dont un tournoi de formation, dans le cadre des préparatifs pour les prochains jeux méditerranéens prévus 2022 à Oran, de près de 130 agents d’encadrement des stades, issus de 13 wilayas du Sud du pays, qui bénéficieront d’une initiation aux activités de sécurité, prévention, orientation et secourisme.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme du ministère de la Jeunesse et des Sports, établi en coordination avec d’autres départements ministériels et portant sur la formation de 500 volontaires au niveau national, chargés de l’encadrement de cet évènement.

La wilaya d’Ouargla accueillera, par ailleurs, durant la même période, des délégations de jeunes en provenance d’Alger, dans le cadre des échanges juvéniles et culturels entre les régions du Nord et du Sud du pays.