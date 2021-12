Le comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a approuvé mardi plusieurs demandes d'inscription sur la Liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité, a annoncé l'Unesco.

Le comité, réuni en ligne depuis lundi, a inscrit la rumba congolaise, dossier présenté par le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, les valeurs, connaissances, coutumes et pratiques du peuple Awajun (Pérou) liées à la poterie et l'art en plus de la pratique traditionnelle et de vol de de faucons.

La candidature de cette dernière, pratiquée depuis plus de 4.000 ans, est soumise au nom de plusieurs pays dont les Emirats arabes unis, l'Autriche et l'Arabie Saoudite.

Le Pasillo, un type de musique et de danse qui a émergé en Equateur au 19ème siècle pendant les guerres d'indépendance de l'Amérique du Sud, a également intégré la Liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité.

Auparavant, le comité du patrimoine immatériel a intégré mardi la calligraphie arabe à son patrimoine immatériel, un statut permettant de préserver cette très ancienne pratique art istique largement répandue dans le monde arabo-musulman. Le dossier présenté à l'Organisation de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), a été défendu par seize pays, dont l'Algérie, l'Arabie Saoudite, Bahreïn et l'Egypte.

Réuni du 13 au 18 décembre, le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel examinera 45 nouvelles demandes d'inscription sur la Liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité et 5 sur la Liste du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente. Le comité examinera également 5 propositions d’inscription au Registre de bonnes pratiques de sauvegarde.