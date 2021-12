Une chaire scientifique affiliée à l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO) a été ouverte, mardi, à l'université Mohamed Cherif Messaâdia de Souk Ahras, consacrée aux études des sociétés arabes dans le domaine de l'éducation, de la culture et de la société.

«La création de cette chaire scientifique sous les auspices de l'ALECSO constitue une preuve des efforts intenses visant à renforcer une action arabe commune et une coopération constructive, en particulier dans le domaine de la recherche scientifique» a précisé l’inspectrice de wilaya, Ibtissem Naili, lors de la cérémonie d’installation de cette chaire, tenue dans la bibliothèque de l’université, en présence du directeur de la chaire ALECSO, Pr. Fawzi Bendridi, de la faculté des sciences sociales et humaines de cet établissement universitaire, de trois autres membres de la chaire et du recteur de l’université. Mme Naili a ajouté que la chaire scientifique dont a bénéficié l'université de Souk Ahras constitue «une fierté pour la wilaya», car, elle représente «une opportunité précieuse po ur renforcer sa croissance et son développement par l'échange d'expériences et de connaissances, notamment dans le domaine d'études sur les sociétés arabes et la mise en place de réseaux de coopération scientifique avec les établissements arabes d'enseignement supérieur dans un cadre participatif et interactif».

De son côté, le recteur de l'université de Souk Ahras, Mahmoud Boufaida, a indiqué dans son allocution, que cette chaire est un acquis d'autant plus qu'elle revêt une dimension arabe et internationale, ce qui contribuera à faire connaître les potentialités scientifiques et humaines de l'université.

Il a ajouté que la création de cette chaire s'inscrit dans le cadre des directives du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant l'ouverture internationale des universités et des centres de recherche, ce qui profitera à l'université à travers des partenariats institutionnels et scientifiques.

Selon le Pr. Bendridi, les objectifs de la chaire sont principalement, la réalisation d’ études sur les sociétés arabes dans le domaine de l'éducation, de la culture et de la société, ainsi que l’élaboration de rapports périodiques dans le domaine de spécialisation de la chaire et l’organisation de séminaires, conférences et ateliers sur les sociétés arabes et la con clusion de coopération entre les entreprises et les centres scientifiques algériens, arabes et internationaux dans le domaine de l'étude des sociétés arabes.

Aussi, l’un des objectifs de cette démarche est de contribuer à la mise à niveau des capacités d'expertise des spécialistes et des chercheurs dans le domaine de l'étude des sociétés arabes.

Il a également relevé que cette chaire scientifique puise son importance de la mise en place d'études comparatives des sociétés arabes et de l'approfondissement de la compréhension de la société algérienne en la reliant au contexte arabe.