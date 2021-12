Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé mardi la Tanzanienne Joyce Msuya, au poste de sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe des secours d’urgence au Bureau de la coordination des affaires humanitaires.

Mme Msuya succède à l'Allemande Ursula Mueller à laquelle M. Guterres a exprimé «sa profonde gratitude» pour son leadership et ses services dévoués au cours de son mandat.

Depuis 2018, Mme Msuya était sous-secrétaire générale et directrice exécutive adjointe du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) à Nairobi.

Elle a assuré la direction administrative de 18 secrétariats d’accords multilatéraux sur l’environnement, y compris des conventions concernant les mers régionales.

Entre 2018 et 2019, Mme Msuya a occupé le poste de directrice exécutive par intérim du PNUE, au niveau de sous-secrétaire générale, conduisant l’organisation vers la stabilité, dirigeant la quatrième session de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement et mobilisant des ressources pour soutenir sa mission.

Elle apporte à ce poste plus de 20 ans d’expérience dans les domaines du développement international et de la finance, couvrant la stratégie, les opérations et les partenariats, avec diverses missions en Afrique, en Amérique latine et en Asie.

La nouvelle responsable onusienne a également occupé plusieurs postes de direction au sein du Groupe de la Banque mondiale, et dirigé la stratégie et les opérations de la Société financière internationale (SFI) en Amérique latine et en Afrique.