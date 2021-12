Les participants au 9ème congrès de l’Union générale des travailleurs sahraouis (UGTSARIO), clôturé mardi soir au camp de Dakhla des réfugiés sahraouis, ont mis l’accent sur l’importance du rôle des travailleurs sahraouis dans le processus de libération et d’édification.

Dans une allocution de clôture des travaux du congrès, le responsable du secrétariat politique du front Polisario, Khatri Eddouh, a affirmé que «les sahraouis, notamment la catégorie des travailleurs, sont appelés, en cette conjoncture, à fédérer leurs efforts pour concrétiser les objectifs du peuple sahraoui, à savoir la liberté et l’indépendance».

M. Eddouh a relevé «l’esprit responsable et les débats constructifs ayant empreint les travaux de ce congrès, qui se sont traduits par des études approfondies par les commissions chargées des statuts et du plan d’action national sahraoui», félicitant les congressistes pour «la réussite de ces assises».

Le même responsable a appelé la nouvelle direction élue au travail avec les composantes du secrétariat politique du Polisario, notamment en cette conjoncture particulière marquée par une reprise de la lutte armée, mais aussi à la poursuite de l’action militante, des sacrifices et du dévouement pour le bien du peuple sahraoui et la concrétisation des objectifs légitimes, à savoir l’indépendance totale.

La résolution finale du congrès a comporté notamment «un appel aux organisations travaillistes de par le monde à se solidariser avec le peuple sahraoui et à le soutenir dans son combat légitime pour la liberté, l’autodétermination, la justice et le rejet de l’oppression, des idéaux de l’humanité».

Les congressistes ont mis en exergue, dans leurs recommandations, l’importance du soutien et du renforcement des rangs de l’Armée de libération sahraouie, de l’appui aux institutions de l’Etat sahraoui, et de l’attachement à l’Unité nationale sous la bannière du Front Polisario.

Plus de 400 délégués de travailleurs sahraouis, de représentants syndicaux de délégations étrangères solidaires avec la cause sahraouie, de parlementaires et de parties concernées par les question de libération, ont pris part à ce congrès qui porte le nom du Chahid Zine Mebirik Ali Fal, et qui est placé sous le signe de «Sacrifice te fidélité pour parachever la libération et l’édification».