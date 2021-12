Bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, troubles du sommeil, troubles de l’humeur… La ménopause s’accompagne d’inconforts souvent gênants. Le complément alimentaire Ménopause de LMP Santé aide à lutter contre ces désagréments. Il participe au Prix Top Santé dans la catégorie« Complément Alimentaire Bien-être ».

La ménopause est une étape inévitable dans la vie d’une femme. Cette période se traduit par la diminution des hormones féminines induisant l’arrêt de l’ovulation. Ce bousculement hormonal entraine chez la plupart des femmes des inconforts, plus ou moins intenses et plus ou moins durables.

Le laboratoire MP Santé propose un complément alimentaire spécifiquement adapté à cette période : le Ménopause à base de poudre de plantes et de vitamine.

Des actifs naturels sans contre-indication !

Formulé à base d’ingrédients naturels, le complément alimentaire Ménopause combine plusieurs actions bien-être. Sa formule naturelle contient de la sauge, du pollen,de l’eschscholtzia et de la vitamine B6.

La sauge aide à réduire les sueurs nocturnes. Le pollencontribue à diminuer les inconforts tels que les bouffées de chaleurs. L’eschscholtzia favorise la relaxation et améliore la qualité du sommeil. Enfin, la vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale et à réduire la fatigue. Autant de bienfaits pour seulement 2 gélules par jour. Ce complément alimentaire est formulé par le Laboratoire MP santé qui, depuis plus de 40 ans, vous propose des réponses complètes, naturelles et adaptées à vos tracas quotidiens.

Sans contre-indication, cette cure est une solution simple et efficace pour toutes les femmes qui souhaitent retrouver confort et bien-être pendant la ménopause !