Le Conseil de la nation participe mardi en visioconférence à un forum parlementaire sur le Programme 2030 pour le développement durable dans la région arabe, organisé sous le thème "Le rôle des parlements pour reconstruire en mieux pour tous", indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Le sénateur Nacer Ben Nebri représente le Conseil de la nation à ce Forum organisé par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CESAO) et l'Union interparlementaire (UIP) en partenariat avec la Banque islamique de développement et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), précise la même source.

Les parlementaires prenant part à cet évènement devront débattre de plusieurs axes portant sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable dans la région arabe, et les réponses des parlements à la pandémie de Covid-19 à travers leurs fonctions législatives, de contrôle, de représentation, et de budgétisation.

Il s'agit aussi d'examiner les enseignements tirés pour renforcer le rôle des parlements dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable.

Le Forum examinera également le rôle des parlement pour veiller à ce que personne ne soit laissé de côté dans le cadre de la réponse à la crise et dans les efforts pour reconstruire en mieux, avec un accent particulier sur les personnes âgées.