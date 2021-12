L'Université des sciences et de la technologie "Mohamed Boudiaf" d'Oran (USTO-MB) mise sur un réel partenariat avec les partenaires économiques pour bâtir une relation réussie avec les entreprises, a indiqué mardi son recteur, le Pr. Hammou Bouziane Amine.

S'exprimant à l'ouverture d'une journée "Portes ouvertes", organisée par le Groupe Tosyali-Algérie Fer et Acier, M. Hammou Bouziane a fait savoir que "l'USTO-MB cherche une coopération fructifiante avec le monde industriel, et les responsables de Tosyali ont clairement déclaré que les portes du groupe sont grandes ouvertes à nos étudiants".

Pour lui, il sera question pour l’USTO-MB et Tosyali-Algérie de mettre en place un partenariat gagnant-gagnant avec pour objectifs d’offrir aux étudiants une meilleure visibilité et crédibilité et de faire évoluer également l’offre de l’université plus en adéquation avec les besoins opérationnels des diplômés formés aux différents métiers. Dans ce cadre, le recteur a rappelé que son établissement offre des formations couvrant l’ensemble des métiers à vocation technologique grâce à ses 39 laboratoires de recherche dans les domaines de la mécanique, de la métallurgie, du génie civil, de l’automatisme, d’électronique, du génie des procédés et autres.

Pour sa part, M. Ibrahim Elciboga, directeur général du complexe de Tosyali, basé à Béthioua (Est d'Oran), a insisté sur l'importance de renforcer la relation entre l’université et l’entreprise par la formation et l'apprentissage en milieu industriel pour répondre aux besoins de l’environnement social et économique. "Notre complexe a relevé beaucoup de défis, dont celui de la formation.

C'est le meilleur outil de travail que nous avons procuré à nos travailleurs car, le savoir-faire et les connaissances nous ont permis aujourd'hui de nous intégrer dans le marché mondial", a fait savoir le responsable, reconnaissant que "la grande force du Groupe réside dans sa ressource humaine, issue de l'université algérienne".

Selon le même intervenant, l'USTO-MB et Tosyali ont décidé d'accompagner les étudiants pour renforcer leurs connaissances et leur savoir académique par la pratique et la maîtrise de la technologie sidérurgique.

Après la séance d’ouverture de cet événement, des débats ont été ouverts entre l’assistance, composée d’étudiants et d’enseignants, et les responsables de Tosyali, les questions relatives aux spécialités demandés et aux c onditions de recrutement au sein du groupe ont largement été évoquées.

A ce titre, et en réponse à une question sur le recrutement, le directeur des ressources humaines de Tosyali, Habib Ali, a précisé que le groupe ambitionne de réaliser de nombreux projets nécessitant un recrutement d’un grand nombre de candidats.

"Nous sommes à la recherche de compétences avérées, d’une matière grise de talent, sérieuse et compétente", a-t-il souligné.

"Avec ce partenariat avec l'université algérienne, le complexe gagnerait beaucoup, car l'étudiant, durant sa formation est déjà imprégné, dans le cadre de stages, des formations et des visites sur site. L’étudiant sera opérationnel dès l'obtention de son diplôme", a ajouté le même responsable, rappelant que le complexe compte plus de 500 ingénieurs algériens, recrutés, formés et accompagnés sans avoir aucune expérience au préalable. "Actuellement, ils sont devenus des cadres", a-t-il ajouté.

Cette journée " Portes ouvertes " s’inscrit dans le cadre d'une convention-cadre de partenariat, paraphée en avril dernier entre le groupe Tosyali et l'USTO-MB.

Le document stipule la mise en oeuvre d'un plan d'actions consistant, dans un premier temps, à organiser cette manifestation au sein du campus d’Oran, sur les métiers du Groupe, ce qui permettra la mise en conta ct des enseignants-chercheurs de l'USTO-MB avec les professionnels du groupe, rappelle-t-on.