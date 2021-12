Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a reçu, l'ambassadeur de l’Etat du Qatar à Alger, M. Abdulaziz Ali Naama Al Naama, avec qui il a examiné les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales dans le domaine commercial, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette audience qui s'est tenue lundi, M.Rezig a fait part de «la volonté de l'Algérie d'établir avec le Qatar, de nouveaux partenariats commerciaux gagnant-gagnant, à même de renforcer les échanges commerciaux bilatéraux profitables à l'économie des deux pays», a précisé le communiqué.

Le ministre a souligné le rôle du conseil d'affaires Algérie-Qatar pour le lancement de nouveaux projets, note la même source.

Evoquant le climat d'investissement «favorable» et l'attractivité du marché algérien notamment après la suppression de la règle 51-49 pour les secteurs non stratégiques, M. Rezig a appelé à la tenue de rencontres virtuelles ou en présentiel entre les hommes d'affaires des deux pays en vue d'examiner les moyens de développer la coopération dans les secteurs vitaux et d'augmenter le quota des exportations hors hydrocarbures.

Pour sa part, l'ambassadeur qatari a fait part de la disposition de son pays à développer les perspectives de partenariat et l'échange d'expériences entre les deux pays dans de nombreux domaines, conclut le communiqué.