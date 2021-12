Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a annoncé, lundi à Alger, l'installation «prochaine» de la Commission d'amitié Algérie-Corée du Sud, soulignant que les parlements des deux pays veilleront à développer et consolider les relations bilatérales à tous les niveaux, a indiqué un communiqué de la chambre basse du parlement.

Recevant en audience l'ambassadeur de la République de Corée à Alger, Kim Chang-Mo au siège de l'assemblée, M. Boughali a affirmé que le parlement algérien «veillera à développer et à consolider les relations avec le parlement sud-coréen à tous les niveaux», annonçant l'installation «prochaine» de la Commission d'amitié Algérie-Corée du Sud.

Les relations établies entre l'Algérie et la Corée du Sud revêtent un caractère particulier, marqué par une convergence des vues et un échange de visites officielles de haut niveau qui ont été sanctionnées par plusieurs accords de partenariat entre les deux pays, a-t-il ajouté, indiquant que le niveau de cette coopération s'est reflété à tous les niveaux, notamment en matière d'économie et d'investissement.

L'Algérie veut inclure d'autres domaines et secteurs où la Corée du Sud a franchi de grands pas, à l'instar des nouvelles technologies et tirer profit de son expérience, à travers la formation pour apporter un plus dans le domaine technologique en Algérie, a-t-il souligné.

Il a rappelé que l'Algérie «aspire à instaurer un Etat de droit et des libertés», considérant que «les étapes phares, à l'instar de la Présidentielle de 2019, du référendum sur la Constitution outre les élections législatives et locales constituent une preuve irréfutable d'un changement serein, en concrétisation des revendications du Hirak béni et authentique pour l'établissement d'un Etat des institutions au service du citoyen».

Evoquant la politique extérieure, le président de la chambre basse du parlement insistera sur la «constance des principes l'Algérie, à savoir la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats et le respect de leur souveraineté», rappelant que l'Algérie «s'emploie à résoudre les conflits par les voies pacifiques et œuvre au rapprochement des points de vue entre les parties en conflit».

«Les positions de l'Algérie à l'égard des causes palestinienne et sahraouie sont immuables», a-t-il souligné, rappelant les démarches de l'Algérie pour la résolution de ces questions dans le cadre du respect des lois et des chartes internationales, soucieuse en cela de la préservation des droits des peuples et mettre un terme aux violations commises à leur encontre.

Abordant la situation en Libye, le P/APN rappellera les efforts de l'Algérie en faveur d'une réconciliation inter libyenne.

Pour ce qui est du conflit « préoccupant» dans la région sahélo-saharienne, il a estimé qu'«il requiert la conjugaison des efforts de tous les Etats épris de paix en vue de mettre un terme aux conflits d'autant que leurs répercussions négatives dépassent le continent africain et touchent tous les Etats du monde».

Pour sa part, l'ambassadeur coréen a indiqué que son pays œuvrait à «élargir l'action parlementaire entre les institutions des deux pays», ajoutant que l'installation de la Commission d'amitié entre les Parlements des deux pays, «permettra de créer de plus grandes opportunités d'échange et de coopération».

Le diplomate coréen a mis en avant «les réformes engagées en Algérie dans tous les domaines», ainsi que les étapes qualitatives franchies dans le cadre de la démocratisation des institutions sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Il a indiqué que les deux pays recelaient d'importantes opportunités devant déboucher sur un partenariat et attirer les sociétés coréennes pour investir en Algérie.

L'ambassadeur sud-coréen a également valorisé «le rôle pivot et important de l'Algérie pour l'établissement de la paix et de la stabilité dans la région et ses positions constantes à l'égard de plusieurs causes justes dans le monde».