Les 43 unités de dépistage et de suivi (UDS) du secteur de l'Education ont été renforcées à Blida par trois équipes médicales supplémentaires, à l'effet de relever le rythme de vaccination des enseignants et des employés du secteur contre le coronavirus, a-t-on appris, mardi, auprès de la direction locale de la Santé et de la Population.

L'opération s'inscrit dans le cadre de la campagne de rattrapage lancée cette semaine, par la Direction de la Santé et de la Population (DSP), a indiqué le directeur local de la Santé, Ahmed Djemai.

Avec la mobilisation de ces trois équipes médicales supplémentaires, à l'effet participer à la campagne de rattrapage de l'opération de vaccination, organisée en coordination avec la Direction de l'Education, le nombre des équipes devant y intervenir est ainsi porté à 180, ce qui permettra de vacciner le plus grand nombre d'employés du secteur, a ajouté le DSP.

La campagne de vaccination, a-t-il souligné, vise à porter le nombre des personnes vaccinées dans le secteur de l'Education, à pas moins de 8.000 employés, sachant qu'à ce jour près de 4.000 personnes ont re çu le vaccin, sur 21.000 employés que compte le secteur à Blida.

"Devant se poursuivre jusqu'à jeudi prochain, cette opération se déroule dans de bonnes conditions", a noté M. Djemai, appelant les personnes concernées à se faire vacciner en prévision d’une éventuelle quatrième vague du virus.

Le DSP de Blida a signalé, à l'occasion, le lancement de la campagne de rappel pour la 3eme dose du vaccin anti-Covid, notamment au profit des personnes atteintes de maladies chroniques, faisant cas de plus de 5.000 personnes ayant reçu, à ce jour, leur troisième dose de vaccin.

M. Djemai a recommandé la prise de la troisième dose, six mois après l'administration du deuxième vaccin dont l'effet baisse significativement, une fois cette période dépassée.

A ce jour, 300.000 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus à Blida, soit 50 % de la population ciblée, estimée à 600.000 personnes nécessaires pour atteindre une immunité collective.