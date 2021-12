Quelque 600 patients bénéficient, depuis lundi, de plusieurs examens médicaux spécialisés assurés dans le cadre d’un jumelage entre l'Etablissement public hospitalier, l'EPH Mohamed Boudiaf et le Centre hospitalo-universitaire de Tlemcen, a-t-on appris du directeur de l'hôpital d’El-Bayadh, Nasreddine Sekkine.

Les examens médicaux spécialisés, lancés lundi, se poursuivront jusqu'à jeudi prochain et sont supervisés par 10 médecins spécialistes, dont deux professeurs.

L’opération devra toucher plus de 600 patients inscrits au préalable au niveau du centre de documentation du même hôpital pour des examens médicaux programmés, a précisé M. Sekkine.

Les examens médicaux spécialisés concernent la neurologie, la neurochirurgie, les maladies oncologiques, l’orthopédie, la rééducation fonctionnelle et la chirurgie générale, a indiqué la même source.

Il s’agit de la troisième opération du genre assurée cette année, puisque 800 malades ont auparavant bénéficié d'examens médicaux similaires dans le cadre de ce jumelage conclu entre les deux institutions médicales, a ajouté la même source, précisant que les habitants de la wilaya seront épargner de se déplacer hors des lieux de résidence pour effectuer ces consultations.

D'autre part, le directeur de l'EPH «Mohamed Boudiaf» a révélé que la station de production d'oxygène d'une capacité de stockage de 60 m3 est récemment entrée en service pour fournir 1.000 litres d'oxygène par minute, dans le cadre de la prise en charge des patients, y compris ceux touchés par l'épidémie de Covid.

Il est également prévu la mise en service prochaine du service de dialyse au niveau du même l'hôpital.

Par ailleurs, M.Sekkine a annoncé que les travaux de construction d'un centre de maternité et enfance seront lancés, prochainement, ainsi qu'un nouveau service des urgences médico-chirurgicales à l'hôpital «Mohamed Boudiaf». Ce dernier disposera de 20 lits, en plus d'un bloc opératoire et d'un service de radiologie.

L’objectif étant d’améliorer les conditions d'accueil des patients et celles des conditions de travail des personnels de la santé. L'hôpital «Mohamed Boudiaf a également programmé des travaux de réhabilitation d'un certain nombre de services médicaux, tels ceux de la chirurgie générale, de médecine interne, la pharmacie et la cuisine.

Des travaux qui s'ajoutent aux opérations de réhabilitation, déjà réalisées, au début de l’année en cours.

Ils ont concerné les services de pédiatrie, de gynécologie, d'obstétrique et de cancer, selon M.Sekkine.

Constantine/Covid Des équipes médicales mobiles pour accélérer la vaccination dans le secteur de l’Education Des équipes médicales mobiles sont mobilisées à Constantine pour accélérer l’opération de vaccination anti-Covid du personnel du secteur de l’Education qui se poursuivra jusqu’au 16 décembre courant, a indiqué lundi le Directeur local de l’Education, Abdelmadjid Manser.

S’exprimant en marge d’une rencontre de sensibilisation sur la semaine nationale de vaccination, organisée à l’Université des Sciences islamiques Emir Abdelkader, M. Manser a précisé que la Direction de l’Education a arrêté un plan d’action, de concert avec la direction locale de la Santé, visant à accélérer la vaccination anti-Covid du personnel du secteur de l’Education, à travers la mobilisation d’équipes médicales mobiles devant se déplacer dans tous les établissements scolaires pour toucher le maximum d’employés du secteur. Faisant état d’un taux de vaccination de l’ordre de 49,55 % parmi le personnel du secteur de l’Education à travers la wilaya, M. Manser a affirmé que ''les efforts sont en cours pour porter ce taux à plus de 65% d’ici la fin de cette semaine de vaccination, afin d’atteindre une immunité collective permettant de lutter contre la Covid-19''.

Dans ce contexte, le directeur local de l’Education a fait état de cas de contaminations parmi le personnel du secteur éducatif (3 administrateurs, 3 enseignants et 2 inspecteurs) dans certains établissements scolaires de la wilaya, nécessitant, a-t-il ajouté, "d’accélérer la vaccination pour éviter toute éventuelle hausse des cas".

Mettant l’accent sur l’importance de propager la culture de la vaccination au sein de la société afin de préserver la santé publique, M. Manser a estimé que l’école constitue "le lieu indiqué pour faire ancrer cette culture".

Pour leur part, les représentants de la Direction de la santé présents à cette campagne de sensibilisation, ont fait état d’"une augmentation remarquable des contaminations par le coronavirus avec une hausse qui a plus que triplé ces derniers jours dans les différents établissements de santé dédiés à la prise en charge des cas de Covid-19".

En plus de l’encadrement médical, des spécialistes en psychologie, des responsables des unités de dépistage et de suivi en milieu scolaire et des représentants de la société civile ont pris part à cette campagne de sensibilisation, a-t-on noté.

Lancée par la direction locale de l’Education, la campagne de sensibilisation a été mise à pr ofit pour rendre hommage au personnel éducatif de l’établissement scolaire Hanache Laieb de la commune d’Oued Rahmoune pour avoir atteint un taux de vaccination de 100 %.