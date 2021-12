La Direction de la Santé et de la Population de la wilaya de Tissemsilt a mobilisé 25 équipes médicales itinérantes pour la vaccination des fonctionnaires du secteur de l’Education contre le Coronavirus, a-t-on appris auprès de la Direction.

Lancée lundi, l'opération de vaccination cible non seulement les enseignants mais aussi les administratifs qui travaillent dans les structures éducatifs à travers l’ensemble des communes de la wilaya au nombre de 22, en focalisant notamment sur les établissements éducatifs se trouvant dans les zones rurales enclavées, a précisé la même source.

Un calendrier a été élaboré pour permettre aux équipes itinérantes de se déplacer aux établissements éducatifs pendant quatre (4) jours, période durant laquelle se fait l’opération de vaccination pour toucher un plus grand nombre possible d’enseignants et fonctionnaires administratifs.

Pour sa part, la directrice de l’Education a indiqué que plus de 8.400 enseignants et administratifs qui travaillent dans les établissements éducatifs dans les trois (3) cycles sont con cernés par cette opération de vaccination. A cet effet, une cellule mixte de wilaya entre les directions de l’Education et de la Santé a été installée, la semaine écoulée, pour assurer le suivi de cette opération.

Parallèlement à cette campagne de vaccination, la Direction de l’Education a lancé une campagne de sensibilisation visant à attirer un nombre important de fonctionnaires du secteur à se faire vacciner contre le coronavirus, à travers des émissions sur les ondes de la Radio de Tissemsilt et des bulletins à travers sa page officielle sur les réseaux sociaux et des affiches au niveau des structures éducatives et au siège de cette instance.

La Direction de l’Education de Tissemsilt vise à travers cette campagne à vacciner plus de 50% des travailleurs du secteur de l’Education de la wilaya contre le Coronavirus.