Les prix du blé et du maïs étaient en légère baisse mardi à la mi-journée dans un marché européen hésitant, entre inquiétudes sanitaires et demande soutenue à l'international. Sur Euronext, le prix du blé tendre reculait de 1,75 euro à 284,5 euros la tonne sur l'échéance de mars et de 1,5 euro sur celle de mai à 281,75 euros la tonne, pour environ 7.500 lots échangés.

Le maïs perdait 50 centimes d'euro à 245 euros la tonne sur l'échéance de janvier et 1,50 euro à 242,75 euros la tonne sur celle de mars, pour près de 600 lots échangés. Le cours du blé se contractait de nouveau, après un rebond en fin de séance lundi à la faveur d'une bonne demande à l'international, ont noté des analystes.

En Russie, le Rosselkhoznadzor, service fédéral de surveillance vétérinaire et phytosanitaire, a annoncé qu'il a obtenu des autorités sanitaires chinoises l'autorisant d'exporter des grains de toutes les régions russes, ont-ils fait observer, rappelant que depuis fin 2017, la Chine autorise l'importation de grains russes de plusieurs régions limitrophes (Sibérie et Grand Est).

Par ailleurs, le Coceral, association européenne qui rep résente les organisations du commerce des grains, estime que la production européenne de blé tendre l'an prochain, incluant la Grande Bretagne, sera de 139,8 millions de tonnes contre 143,2 cette année.

Cette estimation s'explique par la baisse des surfaces cultivées dans certains pays et le déficit hydrique d'automne sur l'Est de l'Europe.

Le Coceral estime par ailleurs la production 2022 d'orges quasiment stable à 59 millions de tonnes, et celle de maïs à 66,4 millions de tonnes, tandis que celle de colza est attendue en hausse à 20 millions de tonnes, contre 18,5 cette année.