L'Agence internationale de l'énergie (AIE) envisage un marché pétrolier mondial dans une situation "plus confortable", et largement excédentaire, en 2022 avec une offre qui doit grimper face à une demande sous pression.

"En raison des nouvelles restrictions sur les voyages internationaux, nous avons revu en baisse notre prévision de la demande mondiale de pétrole pour 2021 et 2022 de 100.000 barils/jour en moyenne, essentiellement pour tenir compte de la moindre utilisation des carburants aériens", indique l'AIE. Dans son rapport mensuel, elle table ainsi sur une demande en augmentation de 5,4 millions de barils par jour (mb/j) en 2021 puis 3,3 mb/j en 2022, quand elle atteindra des niveaux pré-pandémie de Covid-19 à 99,5 mb/j. Côté offre, celle-ci doit dépasser la demande à partir de décembre, avec une production en hausse des Etats-Unis. Après une hausse de 1,5 mb/j en 2021, l'offre mondiale de brut pourrait ainsi bondir de 6,4 mb/j l'an prochain, estime l'agence.